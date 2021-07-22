"Совсем с ума сошла": задравшая ногу голая Волочкова вызвала оторопь

Фирменный шпагат балерины уже никого не удивляет, а вот многообразие костюмов для его съемки все еще вызывает некоторые вопросы. Балерина опубликовала новые кадры.

Сейчас Анастасия Волочкова наслаждается морем и солнцем, но о своем популярном личном блоге не забывает. Накануне знаменитость снова показала, на что она способна. В "Инстаграме" дивы появилось видео. На кадрах балерина стоит на лестнице, ведущей к бассейну. Позади нее только море и горы.

Звезда облачилась в сияющий бежевый купальник, который пользователи тут же прозвали "голым". Не обошлось и без высоких каблуков: на ногах Анастасии надеты золотые босоножки на платформе. На замедленном видео дива задирает ногу вверх, демонстрируя фирменный шпагат в воздухе. Она поинтересовалась у поклонников, считают ли они ее стройной.

Однако вместо конкретных ответов на вопрос Анастасия Волочкова получила сотни негативных комментариев. Все дело в том, что пользователям не понравилась ни излишняя вычурность ролика, ни одежда артистки, ни очередной шпагат в ленте. Многие попросили балерину прекратить снимать подобный контент обнаженной, так как им якобы не совсем приятно смотреть на некоторые части ее тела.

"Господи, да сколько можно ноги задирать, все уже видели", "Прекратите рогатку показывать", "Совсем с ума сошла", "Обувь ужасная, Вас портит", "Плечи покруче мужских", "Зачем с этими утюгами на ногах", "Кайфует от негативных комментариев, просто фрик", "Как же Насте не хочется стареть и становиться неинтересной", "Она что-то еще умеет?", "Как же надоело", – возмутились пользователи.