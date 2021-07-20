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Шоу-бизнес
"Третьему ребенку быть": Гагарина сделала неожиданное заявление

"Третьему ребенку быть": Гагарина сделала неожиданное заявление

В прошлом году случился громкий скандал. Певица развелась с Дмитрием Исхаковым. Теперь личная жизнь знаменитости постоянно обрастает разными слухами.
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В Сети каждый день появляются новые сплетни. Многие полагают, что вскоре после расставания у знаменитости случился бурный роман. Сама артистка никак не комментирует информацию, но некоторые уже "приписали" ей близкие отношения с продюсером Владимиром Чиняевым. Правда ли это – остается только гадать.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Полина Гагарина не скрывает, что верит в астрологию и старается прислушиваться к звездам. Так, недавно она получила приятную новость от звездочета. "Третьему ребенку быть", – вдруг заявила знаменитость в программе Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка с Ляйсан". Однако пока знаменитость не спешит приступать к делу.

Оказалось, что исполнительница крайне переживает за свою прекрасную фигуру. Известно, что похудение далось артистке непросто, а чтобы сохранить идеальное тело Полина много занимается спортом и придерживается достаточно жесткой диеты на постоянной основе. "Хочу походить худой", – честно призналась она.

При этом Полина Гагарина не скрывает, что родила бы, если бы забеременела. "Хоть десять", – посмеялась она. Слухи о предполагаемом отце малыша звезда никак не комментирует. После громкого скандала с Дмитрием Исхаковым она придерживается распространенного мнения о том, что счастье любит тишину.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 июля 2021, 11:34 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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