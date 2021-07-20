Гагарина? Эмин не стал отрицать слухов о новом романе

В Сети уже давно обсуждают возможный роман между Эмином Агаларовым и Полиной Гагариной.

Слухи о романтических отношениях между звездами поползли еще в прошлом году. Тогда пользователи Сети отмечали, что неспроста семейная жизнь обоих артистов разрушилась почти одновременно, однако эти догадки так и не находили подтверждения. Теперь Эмин Агаларов дал откровенное интервью Ксении Собчак, в котором рассказал о своей личной жизни и двух неудачных браках. Естественно, зашла речь и о Полине Гагариной.

41-летний исполнитель дважды был женат. Первой женой музыканта стала дочь главы Азербайджана – Лейла Алиева. У пары родились близнецы, однако дети не спасли брак – шесть лет назад супруги развелись, но до сих пор сохраняют хорошие отношения.

Спустя несколько лет артист вновь женился – на этот раз на модели Алене Гавриловой. Новая возлюбленная родила артисту дочь, но и этот брак вскоре распался. Эмин намекнул, что инициировал развод именно он. Певец признает, что любой женщине с ним непросто, так как он требует от избранницы подчинения его воле.

Понимая собственные проблемы, после двух неудачных браков Агаларов отправился к психологу, чтобы проработать некоторые личные моменты. Судя по всему, дело движется. В ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" Агаларов намекнул, что сейчас он вновь не одинок. В ответ ведущая не могла не спросить, идет ли в данном случае речь о Полине Гагариной. Эмин не захотел раскрывать все карты, но и опровергать слухи тоже не стал. Исполнитель лишь подчеркнул, что Полина Гагарина является одной из любимых его исполнительниц.