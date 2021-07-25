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Шоу-бизнес
Тяжелобольная экс-супруга Аршавина рискнула жизнью маленькой дочери

Тяжелобольная экс-супруга Аршавина рискнула жизнью маленькой дочери

Страдающая аутоиммунным заболеванием Алиса Аршавина разрешила четырехлетней наследнице сделать опасный спуск.
прочитано 1196 раз

Журналистка разместила в своем микроблоге кадры, на которых маленькая Есеня совершает спуск по стальному тросу на большой высоте.

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 Алиса Александровна Аршавина (Казьмина)

Алиса Александровна Аршавина (Казьмина) журналистка

Подписчики Алисы Аршавиной отдали должное смелости девочки, отметив, что из нее выйдет хорошая спортсменка. Но были и те, кого шокировало видео бывшей жены футболиста. Они посчитали, что Есене еще рано заниматься зиплайном, подвергая жизнь опасности.

Отметим, что недуг серьезно подорвал физическое и психологическое здоровье Алисы Аршавиной. Болезнь изуродовала внешность журналистки. Она практически лишилась носа. Несмотря на ужасные боли, женщина много времени уделяет твоим детям. Двое старших наследников родились у нее от первого супруга. Есеня же появилась на свет от Андрея Аршавина.

Напомним, ранее Алиса Аршавина проиграла суд бывшей свекрови, и ей придется выехать из ее жилища. Экс-модель не раз бывала на ток-шоу, в которых жаловалась на мать Андрея Аршавина и его самого. Более того, недавно журналистка заявила, что ей необходима срочная операция, иначе она может умереть.

Россияне по-разному относятся к несчастьям, свалившимся на Алису Аршавину. Одни поддерживают ее и жалеют, другие же настроены к женщине резко негативно, считая, что она заслужила такую жестокую судьбу.

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Андрей Аршавин. Фото: Alexander Kulebyakin/globallookpress.com
Автор: 25 июля 2021, 11:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина

комментарии

Ответить:

Гость640640
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Хватит мусолить эту тему-ни кто ей зла не желает,пусть выздоравливает,но дров она наломала сама,у нормальных людей вызывает презрение и отвращение своим поведением,враньем,наглостью,воровством,нахальством!Хотелось ее больше не видеть и ничего о ней не слышать! Бездельница,тунеядка!!!
Гость809454
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Пусть она выздоравливает , конечно. Не надо ей желать зла, ей и так очень плохо. Но она как-то так себя ведёт, что сочувствия к ней нет.
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