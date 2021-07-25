Тяжелобольная экс-супруга Аршавина рискнула жизнью маленькой дочери

Страдающая аутоиммунным заболеванием Алиса Аршавина разрешила четырехлетней наследнице сделать опасный спуск.



Журналистка разместила в своем микроблоге кадры, на которых маленькая Есеня совершает спуск по стальному тросу на большой высоте.

Подписчики Алисы Аршавиной отдали должное смелости девочки, отметив, что из нее выйдет хорошая спортсменка. Но были и те, кого шокировало видео бывшей жены футболиста. Они посчитали, что Есене еще рано заниматься зиплайном, подвергая жизнь опасности.

Отметим, что недуг серьезно подорвал физическое и психологическое здоровье Алисы Аршавиной. Болезнь изуродовала внешность журналистки. Она практически лишилась носа. Несмотря на ужасные боли, женщина много времени уделяет твоим детям. Двое старших наследников родились у нее от первого супруга. Есеня же появилась на свет от Андрея Аршавина.

Напомним, ранее Алиса Аршавина проиграла суд бывшей свекрови, и ей придется выехать из ее жилища. Экс-модель не раз бывала на ток-шоу, в которых жаловалась на мать Андрея Аршавина и его самого. Более того, недавно журналистка заявила, что ей необходима срочная операция, иначе она может умереть.

Россияне по-разному относятся к несчастьям, свалившимся на Алису Аршавину. Одни поддерживают ее и жалеют, другие же настроены к женщине резко негативно, считая, что она заслужила такую жестокую судьбу.

