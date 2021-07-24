Табаков откровенно о матери своего "тайного" ребенка: Ситуация очень сложная для всех

Недавно сын покойного Табакова шокировал поклонников информацией о дочери. Актер рассказал, в каких отношениях находится с мамой девочки.

Дочери актеров чуть больше года. Павел скрывал ее рождение от общественности все это время. Информация о его отцовстве распространилась после того, как бабушка девочки, актриса Марина Зудина, выложила в Инстаграм фото с крещения и прокомментировала ситуацию: "Да, вчера мы крестили Пашину дочь. Малышку зовут Миа, ей десять месяцев. При крещении ей дали имя Марина. Больше никаких комментариев не будет".

Отношения между родителями Мии тоже крайне сложные. Они дружат, но не живут вместе. Павел отметил, что не хочет выставлять на показ личную жизнь и призвал фанатов оценивать его исключительно по работе.

Софья поддерживает позицию Табакова, она даже закрыла от посторонних глаз свой профиль в "Инстаграм". Периодически снимки малышки появляются в аккаунте бабушки.

Единственный источник информации о семье – инсайдеры, которые то и дело рассказывают что-то о жизни молодых родителей. Так, недавно приближенный источник сообщил, что Павел обеспечивает дочь и ее мать, снимает им квартиру на Патриках, но живет отдельно. В одном из интервью актер намекнул, что эта информация правдива.

Сын Олега Табакова и Марины Зудиной познакомился с будущей мамой дочки в 2017 году на съемках фильма "Как я стал...".