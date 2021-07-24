Перенесшего тяжелую операцию Антонова спасают малыши

Юрию Антонову провели тяжелую трехчасовую операцию. Теперь певец проходит процедуру восстановления.

Юрий Антонов – известный в России эстрадный певец, композитор и актер, ставший знаменитым благодаря ряду хитов, таким как “Крыша дома твоего”, “Не говорите мне прощай”, “Нет тебя прекрасней”, “Мечта сбывается” и многим другим. Его песни знают и любят не только представители старшего поколения, но и молодежь.

22 июля на просторах интернета появилась информация о том, что Народный артист России попал в больницу. Поклонники переживали, что музыкант заразился короновирусом, ведь в его возрасте это может привести к печальным последствием. Но оказалось, что ему понадобилась срочная операция по замене искусственного сустава. Операция длилась два часа и оказалась болезненной для музыканта.

Юрий Антонов пока никак не комментировал эту ситуацию и не рассказал о своем самочувствии. Певец лишь выложил видео в свои социальные сети, на котором он находился в инвалидном коляске и с трудом говорил. Ему пока тяжело передвигаться самостоятельно, поэтом ему помогают врачи и медсестры.

Также стало известно, что поэт лечится в австрийской клинике в Вене, где и находится и по сей день.

Певец так же, как и его слушатели, надеется на скорейшее восстановление и возвращение домой к семье и друзьям. Также музыкант скучает по своим любимым домашним питомцам – кошкам, которых у музыканта несколько десятков.

Дело в том, что три года назад Антонов получил травму колена и малыши помогли ему быстрее прийти в себя. Сейчас Юрий Михайлович также верит, что они помогут ему скорее восстановится и наконец-то продолжить заниматься своим любимым делом – музыкой.