Тяжело говорить: помощник сообщил о состоянии госпитализированного Антонова

На странице Юрия Антонова появилась информация о том, что он перенес серьезную операцию по замене искусственного сустава. На видео артист появился в инвалидной коляске в маске. Он выглядел обессилевшим и с трудом говорил.
Вслед за ним на кадрах шел медработник и женщина, которая несла в руках костыли. Скорее всего, Юрию Антонову придется передвигаться какое-то время с помощью этих приспособлений.
Помощник артиста рассказал, что сейчас Юрий Антонов чувствует себя хорошо. Он по прежнему находится в Австрии. Медики пока не делают прогнозов.
"Врачи ничего не говорят. Врачи говорят, что все, операцию сделали хорошо. Соединили тот же сустав, который поставили в России", – рассказал представитель Антонова.
Также он добавил, что сам Юрий Антонов пока не может комментировать свое состояние, ему тяжело говорить. Сама операция длилась больше двух часов и была очень болезненной и тяжелой.
Ранее 22 июля стало известно, что советский и российский музыкальный исполнитель Юрий Антонов госпитализирован, ему сделали операцию. Народный артист России известен поклонникам по таким хитам, как "Я вспоминаю", "Море", "Крыша дома твоего", "Поверь в мечту", "От печали до радости".
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