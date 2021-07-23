Меган Маркл и принцу Гарри грозят суды с влиятельным родственником: Нужно отдать детей

На Меган Маркл и принца Гарри свалилась очередная проблема. Помимо растущего напряжения отношений с членами королевской семьи, паре предстоит разобраться еще и с родственником-американцем. Томас Маркл, отец актрисы, хочет подать в суд на герцогов Сассекских. Об этом мужчина заявил в интервью каналу Fox News.
Камнем преткновения стали дети. Дело в том, что Томас ни разу не видел внуков Лилибет и Арчи. Знаменитая дочь перестала поддерживать связь с родителем три года назад, он даже не присутствовал на свадьбе Меган Маркл с принцем Гарри. Теперь недовольный дед готов судиться с герцогами Сассекскими, если они мирным путем не позволят ему проводить время с детьми.
Томас Маркл намекнул на то, что испытывает проблемы со здоровьем, которые усугубляет конфликт с дочерью. "Я буду огорчен, если не смогу подержать на руках свою внучку", — выразился 77-летний мужчина. Кроме того, он негативно высказался о скандальных мемуарах, которые принц Гарри пишет о королевской семье. Отец Меган Маркл беспокоится, что вырыжения зятя негативно скажутся на положении Лилибет и Арчи, как родственников британских правителей. Томас заявил, что готов принять в своем доме в Мексике Елизавету II и других монарших особ.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Симпатичная соседка
Кто занимается саморазвитием?