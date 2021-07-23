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Шоу-бизнес
Выкинутая из МХАТа Доронина оказалась на грани: Думал, умрет

Выкинутая из МХАТа Доронина оказалась на грани: Думал, умрет

Андрей Малахов считает, что уход с поста худрука стал для Татьяны Дорониной настоящей трагедией.
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Более 30 лет народная артистка СССР руководила МХАТом им. Горького. Около трех лет назад ей пришлось уступить свое место преемнику – Эдуарду Боякову. Бывший худрук осталась на должности президента театра, однако фактически Доронина в родном учреждении не появляется, хоть и до сих пор всей душой болеет за судьбу МХАТа. Телеведущий Андрей Малахов очень сочувствует пожилой актрисе.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В интервью на ютуб-канале "Начало" шоумен заявил, что он очень понимает Татьяну Васильевну. Артистка много лет хранила чистоту легендарного театра, а ее просто "выкинули как ненужную вещь".

"То, что происходит у нее в голове, даже врагу не пожелаю, потому что когда они это сделали, я думал, что она умрет на следующий день," – разоткровенничался Малахов.

Телеведущий понимает, что Дорониной сейчас очень тяжело. Однако он подчеркнул, что она очень сильная женщина, которая смогла "проглотить" обиду и жить со всем этим дальше.

Обиженная Доронина уже давно не приходит во МХАТ. Ее приглашают на премьеры, но она отказывается, ссылаясь на проблемы со здоровьем. К тому же, преклонный возраст дает себя знать – актрисе уже 87 лет. Однако женщина не забыла о родном театре. Вопреки словам Андрея Малахова, "проглотить" эту ситуацию она в полной мере не смогла: недавно стало известно о том, что Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой вмешаться и спасти легендарный МХАТ им. Горького.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2021, 12:05 Источник: Ютуб, "Начало" ✓ Надежный источник
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