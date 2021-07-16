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Шоу-бизнес
Безграмотная и грязная женщина: Бояков облил помоями Доронину

Безграмотная и грязная женщина: Бояков облил помоями Доронину

Худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков нелестно отозвался о бывшей коллеге Татьяне Дорониной.
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Бывшая руководительница МХАТ Татьяна Доронина недавно обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с бардаком, который творится в ее родном театре. Она уверена, что нынешний худрук Эдуард Бояков просто разрушает МХАТ.

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87-летняя Доронина уверяла в письме, что без участия президента "восстановить то, что называлось МХАТ имени Горького, невозможно". Она призвала выгнать их театра торгашей поганой метлой. При этом самого Боякова она назвала бездарным дилетантом. По мнению Дорониной, Бояков уничтожил все декорации и сам репертуар.

Эдуард Бояков решил прокомментировать резкое письмо коллеги, которое касается его непосредственным образом. Он отметил, что такие, как Доронина, мешают людям работать. Также он нелестно отозвался о ней. Он указал на ее нечистоплотность, иными словами назвал грязной женщиной. Также он обратил внимание на ее безграмотность. По его словам, в ее письмах допущена масса грамматических ошибок, что ужаснуло его.

"После Дорониной во время реконструкции здания пыль и мусор вывозили грузовиками", – отметил Бояков.

Также он заявил, что прежде чем критиковать современный репертуар театра, надо сначала с ним подробно ознакомиться.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 14:26 Источник: "МК" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость804754
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Гость804754
Урод! Мусор он вывозил после Дорониной! А сам- какой мусор набрал в театр в лице Бузовой! Кто такой этот Бояков?! Услышали о нем в связи с песпределом, который он устроил во МХАТе! А Татяна Доронина- народная артистка СССР с 1981г,
кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", <цензура> Союза писателей России, советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, писатель, художественный руководитель и директор МХАТ им. М.Горького (1987- 2018гг), с 4 декабря 2018г- президент МХАТ им. М. Горького! А эта мразь Бояков, открыл свой поганый рот и смеет касаться имени Дорониной!!! Путин должен прекратить этот беспредел, который в театре устроил это ничтожество "режиссер", и гнать его прочь поганой метлой!!!
Гость804923
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Тебе не место на этом посту, ты его осквернил, к тебе ни кто не хочет идти! А Доронину - не тронь своими грязными лапами, не дорос до нее еще!
Гость802607
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Доронина сама разваливала театр уже давно, многих актёров просто гнобила, многие ушли сами. Бояков во многом прав, в оценке Дорониной, хотя есть вопросы, а почему его назначили худруком? Он, тоже, не "подарок" театру.Он, тоже гнобил несогласных с его "политикой" в театре. Он тоже уволил многих, другим создал невозможную жизнь в театре, теже методы, что и у Дорониной. Он, как и мадам, очень мстительный человек с дурным вкусом. Разве что пограмотнее, чем Доронина.
Гость804754
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Урод! Мусор он вывозил после Дорониной! А сам- какой мусор набрал в театр в лице Бузовой! Кто такой этот Бояков?! Услышали о нем в связи с песпределом, который он устроил во МХАТе! А Татяна Доронина- народная артистка СССР с 1981г,
Гость804923
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Бояка, ты бояка, дебил и подлец! Кто ты такой, и кто Доронина! Никто и звать тебя никак! За деньги родеешь, предал весь коллектив, который не ты создавал! Дурак высшей гильдии!
Гость802474
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Доронин актрису и руководителя театра мы знаем, а вы Бояков кто такой, дожили до седин и прославились за счёт Бузовой!
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