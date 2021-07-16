Безграмотная и грязная женщина: Бояков облил помоями Доронину

Бывшая руководительница МХАТ Татьяна Доронина недавно обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с бардаком, который творится в ее родном театре. Она уверена, что нынешний худрук Эдуард Бояков просто разрушает МХАТ.
87-летняя Доронина уверяла в письме, что без участия президента "восстановить то, что называлось МХАТ имени Горького, невозможно". Она призвала выгнать их театра торгашей поганой метлой. При этом самого Боякова она назвала бездарным дилетантом. По мнению Дорониной, Бояков уничтожил все декорации и сам репертуар.
Эдуард Бояков решил прокомментировать резкое письмо коллеги, которое касается его непосредственным образом. Он отметил, что такие, как Доронина, мешают людям работать. Также он нелестно отозвался о ней. Он указал на ее нечистоплотность, иными словами назвал грязной женщиной. Также он обратил внимание на ее безграмотность. По его словам, в ее письмах допущена масса грамматических ошибок, что ужаснуло его.
"После Дорониной во время реконструкции здания пыль и мусор вывозили грузовиками", – отметил Бояков.
Также он заявил, что прежде чем критиковать современный репертуар театра, надо сначала с ним подробно ознакомиться.
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