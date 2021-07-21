"Любовники не затаскивали ее в постель": Поплавская ответила заговорившей об интиме Прокловой

Накануне Елена Проклова резко высказалась о словах Яны Поплавской. Ответ не заставил себя долго ждать.

В программе Андрея Малахова заявившей о домогательствах известного человека артистке не понравилась критика коллеги. Она заявила, что, если та "никогда не занималась оральным сексом", то она может лишь посочувствовать ее любовникам. Журналисты попросили Яну Евгеньевну прокомментировать ситуацию.

Яна Поплавская подчеркнула, что слова знаменитости кажутся ей крайне смешными. Она полагает, что, когда Елена Проклова не понимает, что следует сказать, она "придумывает" нечто подобное. Актриса поведала, что ранее они периодически контактировали, но теперь никто не может понять, что заставляет коллегу совершать подобные поступки. По ее словам, вся история звезды поразила не только ее, но и огромное количество людей.

Актриса отметила, что у них с Еленой Игоревной даже имеется общий чат в одной из соцсетей. Однако во время общения Яна Евгеньевна бы никогда не поверила, что артистка способна на нечто подобное. Как сообщает "Пятый канал", слова приятельницы потрясли ее до глубины души. "Любовники не затаскивали ее в постель", – заявила она.

По словам актрисы, Елена Проклова точно была женщиной вполне зрелой, когда вступала в близкие отношения. Она убеждена, что рассказ о том, "от кого она беременна", когда родственники этого человека живы и здоровы – некорректный выход из ситуации.