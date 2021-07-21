Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
партнеры
Среда
21 июля
Лента новостей
10:00
"Как шарик": растолстевшая после процедур Рудковская заговорила о беременности
09:49
"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
09:46
"Любовники не затаскивали ее в постель": Поплавская ответила заговорившей об интиме Прокловой
09:44
Лукашенко хочет рассказать "страшную правду об ужасах войны" всему миру: Стеснялись предъявить
09:32
В Тюмени автомобиль сбил ребенка на самокате
08:58
Reuters стали известны детали сделки США и Германии по "Северному потоку – 2"
08:55
Удар, гематомы и сотрясение мозга: обнародованы страшные детали состояния изувеченного сына Пьехи
08:47
"У нового штамма есть такой симптом": инфицированная Заворотнюк теряет слух
08:45
Пять человек отравились газом в Ингушетии
08:36
"Выдумки желтой прессы": представитель МакSим рассказала об истинном состоянии певицы
08:28
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Хабаровском крае
06:37
"Никогда не делай этого!": Прервавшая молчание звезда фильма "Перл-Харбор" заявила о страхе
04:29
К чему снится жена
02:24
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 21 июля
00:04
Найдено объяснение молчанию Пугачевой после смерти бывшего мужа
21:58
Сделано заявление об уходе онкобольного Юдашкина
21:49
В Подмосковье двух человек судят за убийство и кражу
21:47
Зеленского попросили подстроиться под расписание Байдена
21:20
Политик Медведчук: Зеленский намерен уничтожить судебную власть Украины
21:19
Людям с какими болезнями угрожает жара? Отвечает врач-кардиолог
20:39
"Больше ни рубля": Обиженный муж Макеевой плюнул на содержание детей
20:37
Туристка из России погибла во время прогулки на турецком курорте
20:11
Сгорела дотла: в окружении Киркорова случилось горе
19:56
Дочь Табакова шокировало заявление Прокловой о домогательствах
19:41
В торговом центре Москвы на женщину напали с ножом
19:00
Арзамасова с округлившимся животом оголилась на потеху публике
18:59
Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Англию: Что скажет королева?
18:40
"Че-то накрыло": солист "Иванушек" шокировал россиян судорожным дерганием
18:20
Теряющий слух Корчевников взмолился о финансовой помощи
18:11
Популярная актриса Юлия Хлынина о проблеме: Забываю напрочь имена даже давно знакомых людей
18:03
В Петербурге умер подавившийся виноградом ребенок
17:48
Пугачева будет в шоке: вскрылись данные об оральном сексе Галкина с красоткой
17:45
Кончаловская натянула до ушей еле прикрывающий промежность купальник
17:11
"У нас будет ребенок": Ивлеева разорвала отношения после слов о беременности
17:10
Празднующая 80-летие Чурсина из "Угрюм-реки" объяснила свое исчезновение
16:51
Жуткие травмы: зверски избитого сына Пьехи срочно увезли в больницу
16:47
После смерти известно актера вдова раскрыла страшную тайну
16:36
Могила Панайотова оказалась рядом с покойной Началовой
16:26
"Много вина и чачи": что происходило за кадром нового сезона сериала "Сваты"
16:22
"Умолял ее переспать": Актер Рейнольдс потерял голову из-за сексапильной коллеги
16:20
Самый богатый человек в мире Джефф Безос отправился в космос
16:13
"Какие изгибы": Цискаридзе засняли полностью голым на улице
16:08
Развод после венчания и борьба за жизнь: как складывается судьба Бориса Корчевникова
16:00
"Боюсь": Водонаева после инсульта стремительно слепнет
15:47
Летевшего из Египта в Пермь пилота ослепили лазером
15:39
Стартовали съемки нового сезона сериала "Реальные пацаны": сюжет и когда премьера
15:30
"Трусы уже надоели": Пристыженная Волочкова спрятала промежность
15:30
"Иду против правил": обнародовано первое фото рожденного от суррогатной матери сына Рудковской
15:23
Официально: Бородина сделала окончательное заявление о разводе
15:13
Тимати решил отнять у Решетовой сына
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?
Проклова пожалела оставшихся без оральных ласк любовников Поплавской
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
Получившая полмиллиона от МХАТ Бузова продлила контракт с театром
"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь
"Больше ни рубля": Обиженный муж Макеевой плюнул на содержание детей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Любовники не затаскивали ее в постель": Поплавская ответила заговорившей об интиме Прокловой

"Любовники не затаскивали ее в постель": Поплавская ответила заговорившей об интиме Прокловой

Накануне Елена Проклова резко высказалась о словах Яны Поплавской. Ответ не заставил себя долго ждать.
прочитано 288 раз

В программе Андрея Малахова заявившей о домогательствах известного человека артистке не понравилась критика коллеги. Она заявила, что, если та "никогда не занималась оральным сексом", то она может лишь посочувствовать ее любовникам. Журналисты попросили Яну Евгеньевну прокомментировать ситуацию.

ПО ТЕМЕ

Проклова пожалела оставшихся без оральных ласк любовников Поплавской

Дочь Табакова шокировало заявление Прокловой о домогательствах

 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Яна Поплавская подчеркнула, что слова знаменитости кажутся ей крайне смешными. Она полагает, что, когда Елена Проклова не понимает, что следует сказать, она "придумывает" нечто подобное. Актриса поведала, что ранее они периодически контактировали, но теперь никто не может понять, что заставляет коллегу совершать подобные поступки. По ее словам, вся история звезды поразила не только ее, но и огромное количество людей.

Актриса отметила, что у них с Еленой Игоревной даже имеется общий чат в одной из соцсетей. Однако во время общения Яна Евгеньевна бы никогда не поверила, что артистка способна на нечто подобное. Как сообщает "Пятый канал", слова приятельницы потрясли ее до глубины души. "Любовники не затаскивали ее в постель", – заявила она.

По словам актрисы, Елена Проклова точно была женщиной вполне зрелой, когда вступала в близкие отношения. Она убеждена, что рассказ о том, "от кого она беременна", когда родственники этого человека живы и здоровы – некорректный выход из ситуации.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 09:46 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Выдумки желтой прессы": представитель МакSим рассказала об истинном состоянии певицы

Близкие артистки полностью доверяют врачам
Шоу-бизнес

"У нового штамма есть такой симптом": инфицированная Заворотнюк теряет слух

Состояние больной несколько ухудшилось
Шоу-бизнес

Основания для опасений есть: супруг проигнорировавшей заседание Бородиной озвучил новые требования

Скандал продолжается
Шоу-бизнес

Аборт и неизвестный отец: Утяшева довела близкого человека до слез

Она перенесла несколько операций

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+