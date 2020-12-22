"Морально к этому готов": Левкин о судьбе живущей с раком мозга дочери

Музыкант Владимир Левкин женат уже в четвертый. От первого брака у него растет 27-летняя красавица-дочь Виктория. О судьбе наследницы с бывшим солистом группы "На-На" корреспондент "Дни.ру" поговорил за кулисами съемок новогоднего концерт канала Music Box Gold.

Уходящий год выдался непростым для Виктории Левкиной – врачи сообщили ей, что у нее опухоль мозга третьей степени. Девушка перенесла операцию, долго лечилась лучевой и химиотерапией. Старания врачей и ее терпение себя оправдали – болезнь перешла в состоянии ремиссии. Однако Вика теперь должна каждые три месяца проходить обследования. "Рак, увы, не вылечивается, и есть высокая вероятность того, что все повторится", – объяснила девушка.

Все самое страшное позади – дочь вернулась к нормальной жизни и полноценной работе. А 53-летний Владимир Левкин надеется, что теперь Вика подарит ему внука или внуку. "Я морально уже давно готов к этому, – улыбается он. – Готов стать дедом! Но не знаю, что про это думает дочь – не подгоняю ее ни в коем случае. Во-первых, человек сам должен прийти к этому решению. Во-вторых, как мы знаем, детей дает Господь".

"Я не знаю, есть ли сегодня у Вики парень, дочь ничего мне про это не говорит, – признался Левкин. – Она всего раз в жизни и очень давно знакомила меня со своим кавалером. Представительный, помню, был молодой человек!"

Владимир Левкин ранее признался, что после его развода прекратилось и общение с дочерью. "Это моя боль, честно говорю, – признавался певец. – Я пытался наладить контакт и с ней, и с первой женой Мариной, но у меня это не получалось". Общение же с Викой начало складываться только после того, как в жизни артиста появилась его нынешняя супруга Маруся и родилась дочь Ника.