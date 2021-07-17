Джиган и Самойлова серьезно пострадали из-за урагана

После нескольких недель затяжной засухи в столицу нагрянул настоящий ураган с дождем, который принес за собой серьезные разрушения. Оксана Самойлова поделилась в своем инстаграме последствиями плохой погоды.
Ливень со шквальным ветром уничтожил всё, что было во дворе звёздной пары. Так пострадала детская площадка, белоснежная беседка с качелями, стоимостью 200 тысяч рублей, а также гриль и навес ценой в полмиллиона. Самой дорогой потерей оказался батут весом в полтонны – его стоимость оценили в 1 миллион рублей.
«Вчера был полный ****. Все поломано, валяется. Вес батута полтонны, но его это вообще не спасло», — жаловалась Самойлова в инстаграме.
К слову, супруги проводят время в громадном трехэтажном доме, общая площадь которого составляет 750 квадратных метров, который обошелся им в 140 миллионов рублей. Пара любит жить с размахом, поэтому не экономила деньги и на обустройство двора.
Многие подписчики лишь посмеялись над беспечностью и глупостью пары. «А нечего было деньгами сорить», – восклицали довольные хейтеры.
Однако некоторые поклонники отнеслись с сочувствием к потере элитной недвижимости и восхищались оптимизмом и сдержанностью Оксаны и её мужа.
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