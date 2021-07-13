Джиган подверг малолетнего сына серьезной опасности

Рэпер Джиган решил потренироваться с грушей в присутствии юного наследника.

35-летний музыкант показал в своем инстаграм-аккаунте, как он проводит время с семьей. В Сторис рэпера появились кадры, на которых он вместе со своим многочисленным семейством развлекается в бассейне. После водных процедур рэпер Джиган решил потренироваться с боксерской грушей.

Во время тренировки к музыканту подошел его младший наследник. Мальчик проявил большой интерес к занятию отца, после чего Джиган предложил сыну тоже побить по груше. Пока малыш пытался толкнуть тяжелый снаряд, сам спортсмен не переставал отпускать удары по груше руками и ногами. Для ребенка, вертящегося рядом, это было довольно опасно. Когда же мальчик обошел грушу с другой стороны, удары отца стали еще более опасными. В результате одного из них груша толкнула ребенка, и тот с криком упал. Этот инцидент вызвал улыбку на лице Джигана – репэр сказал сыну вставать и спросил супругу, успела ли она снять падение – судя по всему, Сторис Джигана снимала именно Оксана Самойлова.

Стоит отметить, что на всех видео с тренировки Джигана заметна открытая бутылка с жидкостью, очень напоминающей пиво. В связи с этим после произошедшего у подписчиков музыканта возник резонный вопрос о том, был ли мужчина вообще трезв.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что похваставшегося семейной идиллией рэпера Джигана обвинили в показухе.