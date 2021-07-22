Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных не выдержал хейта в свой адрес и взял паузу от соцсетей.

Единственный наследник народной артистки известен публике своим неординарным внешним видом: тело и лицо 28-летнего мужчины густо покрыто различными татуировками. Такая внешность мало кого оставляет равнодушным, поэтому сын Елены Яковлевой стал объектом пристального внимания не только поклонников матери, но и многих других пользователей соцсетей.

До сих пор Денис активно вел свой инстаграм-аккаунт, в котором делился с подписчиками своими многочисленными увлечениями. Молодой человек не пошел по стопам родителей-актеров, а попробовал себя в разных сферах и в последнее время сосредоточился на бодибилдинге. Под фотографиями, демонстрирующими увлечения мужчины, очень часто появлялись злобные комментарии хейтеров, которые никак не могли смириться с эпатажной внешностью Дениса. В Сети мужчину неоднократно называли фриком, покалеченным, подбирали и другие еще более обидные эпитеты.

Судя по всему, Денис очень устал от оскорблений в свой адрес, поэтому решил залечь на дно. Как сообщила "Экспресс газета", сын Елены Яковлевой ушел из "Инстаграма" и удалил весь свой контент. Возможно, он просто решил взять паузу и переждать, пока излишнее внимание к его персоне, наконец, иссякнет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сын Елены Яковлевой даже боится выйти из дома – все из-за нападок злопыхателей.