Возмутительно: Ахеджакова оскорбила чувства ветеранов

Недавно в московском театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Первый хлеб", создателями которого являются драматург Ринат Ташимов и режиссер Бениамин Коц. 83-летняя Лия Ахеджакова играет в постановке роль бабушки Нурии.
После премьеры руководству театра поступила жалоба от представителей общественной организации "Офицеры России", которые посмотрели спектакль. Возмущенные активисты разглядели в постановке оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Также общественники считают, что в спектакле пропагандируется однополая любовь, что, с их точки зрения, недопустимо. Возмутительным "Офицерам России" также показалась ненормативная лексика и оскорбительные формулировки, которыми изобиловала речь героини Ахеджаковой. Некоторые слова народной артистки показались неравнодушным зрителям и вовсе настоящим хамством.
Как сообщил "Пятый канал", активисты не ограничились жалобой руководству "Современника", они пошли дальше и обратились в столичную Мэрию, а также в Генпрокуратуру. Ветераны требуют внести изменения в литературную часть постановки "Первый хлеб", а затем уведомить их о сделанных корректировках.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Лия Ахеджакова не смогла сдержать эмоций, услышав о съемках голливудской версии "Иронии судьбы".
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