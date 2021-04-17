Ахеджакова взорвалась из-за шокирующей новости: Ерунда собачья

Как оказалось, экранизацию задумал российский режиссер Мариус Вайсберг. Он планирует адаптировать советскую комедию к современным реалиям.
Уже известно, кто сыграет заглавные роли. Женю Лукашина на экране изобразит Томас Манн, ранее снимавшийся в основном в ужастиках. Надю в новой версии будут звать Марго, и ее исполнит Эмма Робертс. Ипполита планируют сделать азиатом, на эту роль претендует Чарльз Мелтон, засветившийся в "Американской истории ужасов".
Героиню Лии Ахеджаковой хотят сделать афроамериканкой. Судя по всему, российская актриса осталась не в восторге от этой новости. Артистка не смогла сдержать эмоций, когда журналисты решили узнать ее мнение. "Журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья", – выругалась звезда.
Напомним, ранее ходили слухи о том, что Лия Ахеджакова судится с бывшим мужем Борисом Кочейшвили. Пара разошлась тридцать лет назад, но мужчина якобы до сих пор прописан в квартире актрисы. Артистка неоднократно просила экс-супруга вычеркнуть свое имя из документов, но тот не торопился. Недавно выяснилось, что 82-летний Кочейшвили вновь женился, и Лия Ахеджакова решила поставить точку в этом вопросе.
Правда, по словам представителя актрисы, не стоит верить слухам. Приближенный к артистке человек заверил, что она не обращалась ни в какой суд, это все сплетни.
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