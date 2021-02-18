Ахеджакова раздавлена кончиной Мягкова: Так больно

Утром в четверг, 18 февраля, стало известно, что скончался актер Андрей Мягков. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Лия Ахеджакова шокирована кончиной коллеги.

Актер прославился ролями в таких фильмах, как "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". Однако большинство россиян знают и любят артиста как Женю Лукашина из культовой советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром".

Лия Ахеджакова и Андрей Мягков часто снимались вместе благодаря Эльдару Рязанову. Звезды советского кино близко не дружили, но, как отметила Ахеджакова, Мягков в целом был закрытым человеком. Смерть коллеги стала для нее шоком, ведь они с ним родились с разницей в один день. "Мы Раки с ним оба", – добавила артистка.

По словам Лии Ахеджаковой, работать с Андреем Мягковым было одно удовольствие – не приходилось долго репетировать и обсуждать сцену. Она назвала актера интеллигентным, не шумным и очень умным. "Очень сдержанный человек, с огромной внутренней жизнью. Так больно..." – поделилась артистка.

Напомним, Андрей Мягков скончался у себя дома 18 февраля. Артист упал без сознания, его обнаружила супруга Анастасия Вознесенская. На помощь приехала скорая, но уже ничего нельзя было сделать.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили в браке почти 60 лет. Пара всегда вела закрытый образ жизни и не попадала в скандалы. Правда, детей у супругов не было. В одном из интервью актер признался, что всю молодость они потратили на карьеру, поэтому и не случилось.