"С Богом!": Облитая помоями Волочкова бежит из Москвы

Звездная блондинка не удержалась и рванула прочь из Москвы. Пандемия не останавливает Анастасию Волочкову.

Как бы не бушевал ковид в России и в мире, Анастасии Волочковой все нипочем. Знаменитость махнула рукой на эпидемиологическую обстановку и отправилась в аэропорт "Домодедово", чтобы поскорее сменить местоположение. Балерина оповестила фанатов о своем перелете с помощью публикации в "Инстаграм". Светская львица снялась на фоне здания аэровокзала, чтобы всем стали понятны ее намерения.

Артистка основательно подготовилась к посадке в самолет. Анастасия Волочкова надела длинный черный сарафан с геометрическим принтом леопардовой расцветки, который дополнили черные очки и массивная полукруглая сумка. Не удивительно, что с собой звезда захватила и букет белых роз. Блондинка не уточнила, являются цветы подарком или же она сама себе их купила.

Поклонники пожелали балерине счастливого пути и попросили выкладывать побольше снимков с отдыха. "С Богом! Красивая, стройная, талантливая", "Ангела хранителя в путь", — написали фанаты. А вот негативно настроенные россияне мощно раскритиковали внешний вид Анастасии Волочковой. Нарядный образ светской львицы практически смешали с грязью. "Ужасный сарафан", "Волосы опять трусами завязала что ли?", "А где шуба?", "В самолет можно было и попроще одеться", "Сарафан, сумка, очки, сама Настя — все стремное, старомодное, дешевое и воняет нафталином", — отреагировали злопыхатели.