"Трусы уже надоели": Пристыженная Волочкова спрятала промежность

Королева шпагатов Анастасия Волочкова прислушалась к фанатам. Звезда преобразилась.

Внешний вид Анастасии Волочковой подвергается критике из года в год. Крошечные купальники, пушистые шубы и коротенькие шорты-трусы балерины многим кажутся проявлением безвкусицы. Наконец, звездная блондинка услышала жалобы россиян и приобрела новую одежду. Анастасия Волочкова примерила костюмы и снялась в них на камеру, не забыв при этом показать излюбленные шпагаты.

Балерина продемонстрировала поклонникам три комплекта одежды в разной цветовой гамме. Все они выглядят куда скромнее, чем прежние наряды звезды для подобных фотосессий. Артистка предстала перед камерой в своем роскошном особняке, явно хвастаясь дорогим убранством жилплощади.

Пользователи Сети похвалили балерину за то, что она отказалась от неприлично миниатюрной одежды и перестала сверкать промежностью во время растяжки. Популярная блондинка получила множество комплиментов и положительных отзывов о своих образах. "Наконец-то, а то трусы уже надоели", "Прям глаз радуется, что не трусы видно", "В одежде тебе лучше", "Ну хоть кто-то одел Волочкову, а то все трусы и трусы", "Как же вам идёт быть одетой!", "Наконец-то дошло до сознания, что сверкать пилоткой некрасиво и пошло", — написали россияне в адрес Анастасии Волочковой.

