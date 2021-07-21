"Скулящий дурачок": грозящегося выпустить разоблачающие семью мемуары принца Гарри публично освистали

Недавно стало известно, что одно крупнейшее издательство взялось за мемуары принца. Сообщалось, что за книгу ему уже заплатили аванс в размере 20 миллионов долларов. Остальную сумму, которая будет получена позднее, герцог пообещал отдать на благотворительность. По последним данным, мемуары должны выйти в следующем году. Многие полагают, что событие будет еще более успешным, чем нашумевшая программы с Опрой Уинфри.
Все дело в том, что в своей книге принц Гарри пообещал раскрыть тайны королевской семьи, о которых ранее никто и не догадывался. Он отметил, что у него был непростой путь, который, как он надеется, может стать вдохновением для других людей. Также внук Елизаветы подчеркнул, что выпускает мемуары вовсе не как принц, а как личность, которой он стал.
Королевский корреспондент в эфире одного из главных телеканалов заявил, что недоволен тем самым человеком, которым стал принц Гарри. Он жестко прошелся по последним поступкам наследника и отметил, что тот сейчас ведет себя как "скулящий дурачок", а также "нытик".
Подобную позицию совершенно не поддерживает директор издательства, который собирается выпустить мемуары. Он назвал принца Гарри "мировым лидером", а также подчеркнул такие качества герцога как "смелость" и "искренность". Теперь остается только ждать, что же произойдет дальше.
Популярные темы форума
Выживет ли Максим?
Новая квартира!
Разлюбил
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Как быстрее восстановиться после операции?
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Егор Крид ведет себя как баба