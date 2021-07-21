76-летний Юрий Антонов перенес экстренную операцию

Юрий Антонов вышел на связь с поклонниками из Австрии, где перенес хирургическое вмешательство.

Композитор обратился к подписчикам в своем микроблоге. Певец сообщил, что ему экстренно провели сложную и болезненную операцию. Юрий Антонов верит, что самое тяжелое уже позади.



Исполнителя прооперировали в частной клинике Вены. Артист остался доволен условиями и профессионализмом медиков. В то время, пока Юрий Антонов записывал видео для фолловеров, сотрудники больницы везли его в палату на инвалидном кресле.

Музыкант рассказал, что ему заменили искусственный сустав. Сама медицинская процедура длилась более трех часов. Юрий Антонов отметил, что уже приходит в себя после мучительной операции.

Россиян напугал вид изможденного композитора. Однако, поняв, что с певцом уже все в порядке, пользователи соцсети принялись желать ему скорейшего выздоровления. Некоторые заверили, что молятся за здоровье исполнителя.

Напомним, официально Юрий Антонов был женат трижды. Сейчас, по имеющейся информации, знаменитый исполнитель свободен. Ранее певец рассказывал, что любовные отношения для него в прошлом.

