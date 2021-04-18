"Проблемы со здоровьем": Юрий Антонов раскрыл причину своего заточения

Выяснилось, что Юрий Антонов пережил серьезную операцию на коленном суставе. Накануне исполнитель впервые покинул свою жилую площадь и предстал перед поклонниками.

Музыкант вышел в свет ради нашумевшей кинопремьеры в одном из московских кинотеатров. По словам самого Юрия Михайловича, в этот раз он сделал исключение, так как "по уму должен был лежать в кровати".

Первой раскрыла всю правду коллега исполнителя – Катя Лель. Певица заявила, что ее друг до сих пор восстанавливается после операции. Стоит отметить, что одиночество Антонова сглаживали кошки и собаки, обитающие в доме музыканта.

Напомним, помимо карантина Юрий Михайлович соблюдал режим самоизоляции, а серьезные хирургические вмешательства лишь добавили хлопот артисту. По словам самого Антонова, он почти год не выходил из дома. Отечественная звезда уже и забыла, как вести себя на публике и общаться с аудиторией.

"Сделал исключение, придя сюда на кинофильм, хотя по уму должен лежать на кровати. У меня большие проблемы со здоровьем. Произошел разрыв мениска. Год не выходил из дома", – признался певец.

Юрий Михайлович добавил, что у него очень красивый участок с замечательной природой. Более того, исполнитель живет в 12 километрах от Москвы, поэтому большинство друзей и знакомых с легкостью навещали больного и делились городскими сплетнями.