Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Понедельник
12 июля
Лента новостей
15:16
Похоронившего жену Инина сжирает проклятый рак
15:15
Решетова показала украшение по цене квартиры
15:08
"Как же жаль": состояние сына Миддлтон довело людей до слез
15:07
Олег Меньшиков впал в кому после остановки сердца
14:53
Военный эксперт Петров рассказал о проблемах в украинской армии
14:49
"Хочется приносить людям пользу": молодая юристка рассказала о важности финансовой грамотности
14:43
Идея референдума о присоединении Молдовы к России вызвала бурные обсуждения
14:31
В Индии от ударов молний погибли 49 человек
14:23
Официально: Кикабидзе снялся в 7 сезоне "Сватов"
14:22
"Не успел": Умирающего от рака Юдашкина сразила страшная напасть
14:17
Житель ХМАО избил прибывших на вызов полицейских
14:15
Ухажеры, предатели и церковь: как живет не имеющая друзей звезда "Деффчонок" Полина Максимова
14:12
Перенесшей страшную болезнь Успенской стало тяжело говорить
14:06
Помощница высказалась о сепсисе у тяжелобольной певицы МакSим
13:58
Под Петербургом известный гонщик сгорел в машине после ДТП
13:41
"Все препараты отменили": Петр Мамонов не может выйти из комы
13:38
Макгрегор перенес серьезную операцию после поражения
13:35
"Объятия не похожи на дружеские": Прилучный расслабился на яхте с длинноногими двойняшками
13:27
Макеева сбежала из России после скандальной свадьбы
13:27
Выкуси, Питт: Джоли подогревает слухи о романе с темнокожим рэпером
12:57
В Люберцах нашли расчлененный труп женщины в сумке
12:56
Располневшая Пермякова из "Интернов" едва поместилась в кресле
12:42
"Это клон": с треском провалившаяся Спирс изменилась до неузнаваемости
12:40
"Разозлилась и послала его": Учинившая скандал с бывшим мужем звезда "Дома-2" излила душу
12:33
Больше не вместе? Тимати заподозрили в расставании с Сафаровой
12:20
В Южно-Сахалинске в результате ДТП перевернулся танк
12:11
Попросила близких молиться: актриса Антонова бросилась к медикам
11:58
Раздетая Туктамышева всполошила публику
11:47
Завалил букетами: Корчевников показал любимую женщину
11:41
Неслучайное нападение: звезду "Не родись красивой" Антипенко страшно избили в палатке
11:30
В России за сутки коронавирусом заразились больше 25 тысяч человек
11:29
В Астрахани 10 человек госпитализировали после посещения кафе
11:24
Дочь Пугачевой утерла нос 50-летней сестре
11:09
Отказ от имущества и разрушение репутации: появились грязные подробности скандального развода Бородиной
10:59
Отключили от ИВЛ: в Сети появились шокирующие кадры со звездой сериала "Клон" в реанимации
10:54
"Он предложил мне заняться сексом": неадекватный фанат преследует пожилую мать Децла
10:13
"Я себя презираю": уведшая мужа из семьи актриса Лужина осталась в одиночестве
10:05
"Во мужик!": голый Моргенштерн восхитил родственников невесты
10:04
Лидер НАУ Латушко: Лукашенко под давлением Москвы идет на реформу конституции
09:54
Многодетная мать погибла под Нижним Тагилом во время дайвинга
09:34
58-летняя Дапкунайте ужаснула народ своим видом
09:25
Элитная яхта и молодой спутник: отдыхающая Бабкина ошарашила россиян
09:13
Швейцарский оператор "Северного потока" заявил о вреде санкций США для Украины
09:01
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
08:47
Умирающая МакSим начала гнить изнутри: Как у Началовой
08:37
На Кубани 3 человека погибли в ДТП с микроавтобусом
08:12
Эксперт Жаворонков: Россияне могут остаться без пенсий
06:23
Отцом оказался Нагиев: узнавший шокирующую весть известный актер не смог сдержать эмоций
04:34
Довольный Петров снял себя и соперника Козловского на фоне писсуаров
02:36
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 12 июля
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все становится зараженным": Приходько дала оплеуху вышедшей на сцену театра Бузовой
В Молдове заявили о намерении провести референдум о присоединении к России
Экономист Романчук: "В Минске сами испугались того, что сказали о Евросоюзе"
"На мне миссия": Упекаемая за решетку Агурбаш объявила президенту войну
Дочь Успенской шокировала россиян кардинальными переменами во внешности
Намучилась сполна: Черная полоса Алисы Аршавиной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков впал в кому после остановки сердца

Олег Меньшиков впал в кому после остановки сердца

Народный артист России всего полгода назад был на волоске от смерти. Олег Меньшиков чудом выжил.
прочитано 832 раза

Знаменитый актер и театральный режиссер Олег Меньшиков рассказал о проблемах со здоровьем, которые неожиданно обрушились на него. Несколько месяцев назад худрук театра им. Ермоловой едва не отправился на тот свет. Эта информация тщательно скрывалась: знали только самые близкие люди в окружении артиста. Оставив страшные испытания в прошлом, Олег Меньшиков решился рассказать о деталях произошедшего.

ПО ТЕМЕ

"Прохожу реабилитацию": Меньшикову стало тяжело ходить

Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Олег Евгеньевич Меньшиков

Олег Евгеньевич Меньшиков актер, режиссер

У 60-летнего актера была запланирована операция, которая не предвещала беды и не казалась ему чем-то опасным. Однако все пошло не по плану: давление Олега Меньшикова стало падать, сердце остановилось и режиссер впал в кому. Без сознания звездный мужчина провел целую неделю. Доктора призывали жену артиста Анастасию Чернову готовиться к худшему.

Артист прокомментировал ощущения, которые сопровождали его в коме. Олег Меньшиков признался, что не видел свет в конце тоннеля и прочие абстракции, о которых говорят люди, сумевшие выбраться из лап смерти. По словам актера, будучи без сознания, он "летал" в самых разнообразных местах: в космосе, на корабле, на необычных спектаклях.

Режиссер признался, что после комы его мировоззрение сильно изменилось. К нему пришло осознание важных вещей, Олег Меньшиков смог сделать необходимые выводы и разобраться в своих мыслях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2021, 15:07 Источник: Youtube/СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что случилось с внешностью Олега Меньшикова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Элитная яхта и молодой спутник: отдыхающая Бабкина ошарашила россиян

Артистка опубликовала фото
Шоу-бизнес

58-летняя Дапкунайте ужаснула народ своим видом

Фигура артистки вызвала удивление
Шоу-бизнес

"Во мужик!": голый Моргенштерн восхитил родственников невесты

Скандал сблизил их
Шоу-бизнес

Макеева сбежала из России после скандальной свадьбы

Актриса решилась на важный шаг

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+