Олег Меньшиков впал в кому после остановки сердца

Знаменитый актер и театральный режиссер Олег Меньшиков рассказал о проблемах со здоровьем, которые неожиданно обрушились на него. Несколько месяцев назад худрук театра им. Ермоловой едва не отправился на тот свет. Эта информация тщательно скрывалась: знали только самые близкие люди в окружении артиста. Оставив страшные испытания в прошлом, Олег Меньшиков решился рассказать о деталях произошедшего.
У 60-летнего актера была запланирована операция, которая не предвещала беды и не казалась ему чем-то опасным. Однако все пошло не по плану: давление Олега Меньшикова стало падать, сердце остановилось и режиссер впал в кому. Без сознания звездный мужчина провел целую неделю. Доктора призывали жену артиста Анастасию Чернову готовиться к худшему.
Артист прокомментировал ощущения, которые сопровождали его в коме. Олег Меньшиков признался, что не видел свет в конце тоннеля и прочие абстракции, о которых говорят люди, сумевшие выбраться из лап смерти. По словам актера, будучи без сознания, он "летал" в самых разнообразных местах: в космосе, на корабле, на необычных спектаклях.
Режиссер признался, что после комы его мировоззрение сильно изменилось. К нему пришло осознание важных вещей, Олег Меньшиков смог сделать необходимые выводы и разобраться в своих мыслях.
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