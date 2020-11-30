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"Прохожу реабилитацию": Меньшикову стало тяжело ходить

Олег Меньшиков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Легендарный актер и режиссер Олег Меньшиков впервые был замечен на публичном мероприятии. Ранее сообщалось, что в начале месяца он перенес достаточно тяжелую болезнь, и все спектакли с его участием были отменены.
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Казалось бы, пандемия испортила абсолютно все планы, но некоторые традиционные мероприятия все же продолжают радовать страну. На Красной площади состоялось открытие ГУМ-катка. Это радостное мероприятие всегда освещается присутствием большого количества отечественных звезд. Так, 2020 год исключением не стал: Юлия Пересильд, Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Алина Загитова и многие другие. Внимание СМИ привлек Олег Меньшиков, появившийся на мероприятии в компании любимой жены Анастасии Черновой.

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Олег Евгеньевич Меньшиков актер, режиссер

Все гости с удовольствием вышли на лед. Однако исполнивший роль Костика в "Покровских воротах" Меньшиков уже не готов бодро рассекать на коньках, как прежде.

Журналисты сообщают, что Олег Евгеньевич достаточно тяжело ходит и всегда опирается на трость. По его словам, с ним все в порядке, и у поклонников нет поводов беспокоиться: "Ничего страшного – просто прохожу реабилитацию, у меня все нормально!" – ответил он на все вопросы.

В прессе тут же появились догадки: все не просто так, это травма, полученная год назад, напомнила артисту о себе. Тогда он даже был вынужден отменить несколько спектаклей в Театре имени Ермоловой, где сам является художественным руководителем.

Автор: 30 ноября 2020, 08:51 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник

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