"Прохожу реабилитацию": Меньшикову стало тяжело ходить

Казалось бы, пандемия испортила абсолютно все планы, но некоторые традиционные мероприятия все же продолжают радовать страну. На Красной площади состоялось открытие ГУМ-катка. Это радостное мероприятие всегда освещается присутствием большого количества отечественных звезд. Так, 2020 год исключением не стал: Юлия Пересильд, Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Алина Загитова и многие другие. Внимание СМИ привлек Олег Меньшиков, появившийся на мероприятии в компании любимой жены Анастасии Черновой.
Все гости с удовольствием вышли на лед. Однако исполнивший роль Костика в "Покровских воротах" Меньшиков уже не готов бодро рассекать на коньках, как прежде.
Журналисты сообщают, что Олег Евгеньевич достаточно тяжело ходит и всегда опирается на трость. По его словам, с ним все в порядке, и у поклонников нет поводов беспокоиться: "Ничего страшного – просто прохожу реабилитацию, у меня все нормально!" – ответил он на все вопросы.
В прессе тут же появились догадки: все не просто так, это травма,
полученная год назад, напомнила артисту о себе. Тогда он даже был вынужден отменить
несколько спектаклей в Театре имени Ермоловой, где сам является художественным
руководителем.
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