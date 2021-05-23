Айзу сняли в койке с молодым певцом

В своих социальных сетях Айза Долматова поделилась личным снимком с репером Гнойным. Артисты искренне обняли друг друга на фоне роскошных апартаментов.
Айза подписала снимок цитатой из книги "Серотонин" Мишеля Уельбека. Звезда поразмышляла о любви, тем самым намекнула на возможные отношения со Славой КПСС.
Подписчики сразу же отреагировали на публикацию. Одним из первых прокомментировал фотографию рэпер Паша Кварц. Он пошутил по поводу вкуса Айзы на мужчин.
Волну подхватили и другие подписчики.
"Ваши дети не устают знакомиться с новыми парнями каждую неделю?", "Завязывай, мать", "Ты решила всех рэперов перемерить?", "Там еще Егор Шип и Милохин подрастают, через пару лет в этой ленте ждем", – гневно написали фолловеры.
Однако нашлись и те, кто поддержал Айзу. По их словам, поклонникам пора бы уже отстать от звезды и перестать лезть не в свое дело. К тому же Гнойный – не самый плохой вариант.
"Слава классный", "Они просто сидят на одном диване. Успокойтесь уже", "Если Айзе кайфово, то почему бы и нет", – отметили фанаты.
Напомним, что после расставания с рэпером Олегом Майами Айза опубликовала в социальные сети интимные фото. Звезда оголила грудь и пятую точку. Поклонники предположили, что таким поведением Айза хочет показать Олегу, кого он потерял.
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