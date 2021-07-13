"Срамота": на фоне слухов о разводе Ивлеева пошла по девочкам

Анастасия Ивлеева поделилась откровенным снимком с близкими подругами.

В Сети уже не первую неделю ходят слухи о разводе телеведущей с рэпером Элджеем. Впрочем, сами супруги не давали официальных подтверждений этой информации. Анастасия Ивлеева в настоящий момент отдыхает в Греции на острове Миконос в компании очаровательных подруг – Матильды Шнуровой и Дианы Коркуновой.

В своем инстаграм-аккаунте Ивлеева активно делится контентом с отдыха. Судя по всему, телеведущая прекрасно проводит время в женской компании. После некоторых снимков подруг пользователи Сети даже заподозрили, что знаменитость "пошла по девочкам".

Сама Анастасия смеется над такими домыслами и продолжает провоцировать публику. Сегодня она разместила фото, на котором девушки позируют в бикини, нежно и при этом страстно обнимая друг друга. Под фото Анастасия Ивлеева поздравила с днем рождения Матильду Шнурову, назвав ее звездой.

Фолловеры Ивлеевой мгновенно отреагировали на горячее фото и оставили знаменитости соответствующие комментарии:

"Настюха пошла во все тяжкие" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Срамота", "Фигура Ивлеевой это что то", "Сомнительная фотка для поздравления канешн", "Она эти фотки выкладывает чтобы элджей увидел?", "теперь она по девочкам?".

Днем ранее Анастасия Ивлеева опубликовала не менее откровенные снимки, продемонстрировав упругие ягодицы.