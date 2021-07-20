"Хором сказали "нет": друзья Булдакова обвинили народ в бардаке на могиле актера

Алексей Булдаков ушел из жизни еще 3 апреля 2019 года. Однако на могиле артиста до сих пор нет памятника.

Народный артист скончался в возрасте 68 лет – во время пребывания актера в Монголии ночью у него оторвался тромб. Алексея Ивановича похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сегодня с момента кончины артиста прошло уже более двух лет, но могила Алексея Булдакова все еще выглядит как простой песчаный холмик с уже облезшим деревянным крестом.

За прошедшее время в прессе уже не раз поднимали вопрос о необходимости установить памятник на могиле звезды "Особенностей национальной охоты", однако пока дело так и не сдвинулось. В Гильдии актеров не могут собрать суммы денег, которой хватило бы на достойный памятник, а родня Булдакова в лице вдовы Людмилы и внебрачного сына Ивана продолжает бездействовать.

Накануне бардак на могиле народного артиста обсуждался в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале. Друг покойного актера Александр Демин объяснил, что вдова вроде бы и не против оплатить установку памятника, но все друзья Булдакова уверены в том, что почтить память звезды должна вовсе не семья.

"Мы хором сказали: "Нет!" – заявил Демин.

Мужчина считает, что покойный артист служил народу, поэтому именно простые люди должны поставить ему памятник. Из этого можно сделать вывод, что по мнению близких артиста, ответственность за отсутствие монумента на могиле актера лежит на плечах народа. Демин также отметил, что не знает точно, сколько денег нужно собрать, но по примерным подсчетам "сидячий" памятник обойдется в десять миллионов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что любовница Алексея Булдакова призналась в многолетней связи с актером.