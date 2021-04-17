Единственный сын Булдакова остался у разбитого корыта

Напомним, тело покойного артиста нашли сотрудники отеля в Улан-Баторе. Обслуживающий персонал заверил, что актер вызвал такси и не спустился из номера. Заботливый консьерж долгое время тарабанил дверь и пытался "выманить" Булдакова, но все попытки провалились.
Когда сотрудники гостиницы взломали замок и проникли в номер, Алексей уже не дышал – во сне оторвался тромб. После смерти многочисленные родственники вспомнили о внушительном наследстве.
Стоит отметить, что до 30 лет Алексей Булдаков перебивался маленькими ролями в театрах Томска, Караганды и Рязани. Однако он всегда старался быть лучшим. Благодаря неумолимому желанию и рвению артист добрался до именитых режиссеров, а позже на одной из съемок познакомился со своей первой женой. Ей оказалась актриса Людмила Кормунина.
Несмотря на красивую картинку, их брак не был сказочным. По словам самой Людмилы Павловны, артист зачастил в Первопрестольную не только из-за снимавшейся кинокартины, а еще и потому что увлекся Зинаидой Старостенко. Вскоре она родила ему единственного сына Ивана.
Коллега Булдакова рассказывала, что мужчина лишь навещал ее во время беременности. А когда мальчик появился на свет, он встретил их в роддоме. За это время дамский угодник окончательно распрощался с первой женой и был готов связать себя узами брака с новой пассией – директором обувного магазина "Эко" на Арбате.
С отцом мальчик общался нечасто. Сейчас единственному наследнику актера 32 года. Только после смерти Булдакова Старостенко узнала, что экс-возлюбленный давным-давно составил завещание, согласно которому их сыну ничего не полагалось.
"На Алексея были записаны квартира, дача, машина. Теперь это принадлежит мне. По логике и по закону", – объяснила вдова актера.
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