"До сих пор скучаю по Алеше": любовница Булдакова призналась в их многолетней связи

Народный артист России ушел из жизни чуть больше двух лет назад. Совсем недавно общественность потрясла история вдовы актера, которая якобы изменяла ему с двойником Баскова, подозреваемого в претензиях на наследство. Теперь выяснилось, что и сам Алексей Булдаков имел тайны от супруги – долгое время он состоял в близких отношениях с Татьяной Смолиной.
Спустя годы женщина решила прервать молчание и рассказать о связи с актером. Они познакомились в Санкт-Петербурге, когда замерзшая Смолина с подругой ловили попутку. Подвезти их согласился сам Булдаков со своим другом. В то время и Алексей и Татьяна уже имели свои семьи и не собирались их разрушать. Женщина призналась, что долго держала дистанцию, но потом страсть захватила влюбленных с головой. Булдаков даже хотел оформить разводы и жениться на Смолиной, мечтал, чтобы она родила ему детей. В интервью журналу "Собеседник" возлюбленная артиста вспомнила, как однажды на нанятой Алексеем тройке лошадей они рванули к ЗАГСу на Английской набережной, собираясь претворить это желание в жизнь. Однако тогда раздался звонок, которой остановил влюбленных.
Смолина решила рассказать о внебрачной связи с актером после того, как услышала об истории с вдовой Булдакова и "присосавшемся к ней альфонсом". Алексей Булдаков просил возлюбленную после его смерти некоторое время никому ничего не рассказывать, и женщина выполнила обещание, но теперь чувствует, как сильно по нему скучает.
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