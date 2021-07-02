"Хавайте хоть это": расщедрившийся Тарасов вызвал насмешки публики

После развода с Ольгой Бузовой ее бывший избранник проявил себя с неожиданной стороны. Мужчина, ранее категорически настроенный против публичности, внезапно стал блогером. Теперь Дмитрий Тарасов создал собственный инфопродукт и даже не гнушается участием в популярных в "Инстаграм" розыгрышах.
В последнем конкурсе футболист заявил о намерении подарить одному из подписчиков шикарный автомобиль марки Porsche Panamera – такую машину сейчас можно приобрести примерно за восемь миллионов рублей. Фолловеров Тарасова сначала очень удивила такая невероятная щедрость. Однако быстро нашлись те, кто догадался пробить лот по базе. Оказалось, что Тарасов не был так щедр, как могло показаться ранее.
Дело в том, что разыгрываемый автомобиль уже десять лет находится в эксплуатации, поэтому точно потребует много финансовых вложений от нового владельца, а перепродать его тоже вряд ли получится – об этом стало известно порталу Life.
Подписчики Тарасова поспешили язвительно прокомментировать такой аттракцион невиданной щедрости.
"Хавайте хоть это," – высмеяли блогера расстроенные пользователи.
Ранее стало известно о том, что Дмитрий Тарасов запустил марафон для поддержания отношений в семье, основанный на личном опыте футболиста.
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