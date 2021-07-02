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Шоу-бизнес
"Хавайте хоть это": расщедрившийся Тарасов вызвал насмешки публики

"Хавайте хоть это": расщедрившийся Тарасов вызвал насмешки публики

Дмитрий Тарасов решил продемонстрировать щедрость в Сети, но быстро был разоблачен подписчиками.
прочитано 335 раз

После развода с Ольгой Бузовой ее бывший избранник проявил себя с неожиданной стороны. Мужчина, ранее категорически настроенный против публичности, внезапно стал блогером. Теперь Дмитрий Тарасов создал собственный инфопродукт и даже не гнушается участием в популярных в "Инстаграм" розыгрышах.

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 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

В последнем конкурсе футболист заявил о намерении подарить одному из подписчиков шикарный автомобиль марки Porsche Panamera – такую машину сейчас можно приобрести примерно за восемь миллионов рублей. Фолловеров Тарасова сначала очень удивила такая невероятная щедрость. Однако быстро нашлись те, кто догадался пробить лот по базе. Оказалось, что Тарасов не был так щедр, как могло показаться ранее.

Дело в том, что разыгрываемый автомобиль уже десять лет находится в эксплуатации, поэтому точно потребует много финансовых вложений от нового владельца, а перепродать его тоже вряд ли получится – об этом стало известно порталу Life.

Подписчики Тарасова поспешили язвительно прокомментировать такой аттракцион невиданной щедрости.

"Хавайте хоть это," – высмеяли блогера расстроенные пользователи.

Ранее стало известно о том, что Дмитрий Тарасов запустил марафон для поддержания отношений в семье, основанный на личном опыте футболиста.

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Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2021, 18:33 Источник: Life ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого Тарасов променял Бузову

комментарии

Ответить:

Гость790082
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Одинаковая схема у всех, кто хочет заработать хитростью,даже мошенничеством Так Бузова, когда разыгрывала Мерседес ,то привлекла спонсоров,
что вложили деньги на это дела ,а от бузовой спонсоры ждали подписчиков ,она обещала ,но этого не случилось ,а те подписчики ,что появились, но в очень малом количестве, оказались ботами ДА ,и Мерседес что разыгрывали оказывается был в аварии Тоже все вранье ,даже подали в суд на бузову спонсоры ,но конечно все прикрыли ,кому надо взятки дали и все удачно для бузовой завершилось
%рен90
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играть не могу,кривы,не только ноги,теперя в блогеры пойду-балдейте"бандерлоги""!! в клубе кривоногим"не платят" решил блогером заделатся
1

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