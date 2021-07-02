"Виновна в грехе": священник отправил Макееву в ад после скандальной свадьбы

Недавно Анастасия Макеева сыграла свадьбу со своим избранником Романом Мальковым. Ради этого события он оставил свою супругу с детьми.

Артистка уже провела громкое торжество, обвенчалась с возлюбленным и отправилась в путешествие, но новости о ее четвертом браке не покидают первые страницы изданий. Теперь ко всем недовольным присоединился и иеромонах Феодорит.

Представитель РПЦ не одобряет поступок Анастасии Макеевой, а также сам факт того, что венчание состоялось. Он отметил, что после третьего брака венчальный обряд становится невозможным, так как церковь не допускает четвертый союз. Как сообщает "Пятый канал", священник также обвинил знаменитость в прелюбодеянии и подчеркнул, что дива сама "приняла прелюбодея".

По словам иеромонаха, артистка не только "виновна в грехе", но еще и "пойдет в ад" в связи со всем вышесказанным. Суждения представителя РПЦ активно обсуждают в Сети. Однако сама артистка, видимо, нисколько не обеспокоена своими поступками и продолжает активно работать, участвовать в ток-шоу, лишь привлекая интерес к скандалам вокруг своего нового мужа.

Практически в каждой ссоре высказывается и экс-супруга Романа Малькова. Ее профиль в "Инстаграме" набирает аудиторию с бешеной скоростью. Неизвестная ранее никому Светлана Малькова теперь достаточно популярный блогер с 19 тысячами подписчиков. Она проводит прямые эфиры и дает советы многим женщинам, которые оказались в тяжелом положении.

