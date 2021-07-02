Дружинину застукали во время поцелуя с женатым Добронравовым: Мой любимый

Светлана Дружинина в личном блоге показала, как готовится к съемкам новой части "Гардемарин".

Режиссер заявила, что 1 июля – красивая дата посреди лета, поэтому именно в этот день она встретилась со своим старинным другом Федором Добронравовым. Звезда "Сватов" прилетела на съемки новой части "Гардемарин". Светлана Дружинина доверила актеру роль гренадера Степана Новикова, который в бою спас жизнь Александра Суворова.

Она напомнила, что когда-то давно актер дебютировал в "Тайнах дворцовых переворотов". По словам звезды, с тех пор она без ума от талантливого артиста и замечательного человека. Светлана Дружинина опубликовала кадры, на которых обнимает и нежно целует друга. "Приехал мой любимый Федечка Добронравов (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала режиссер.

Пользователи Сети остались в восторге от трогательной встречи двух корифеев российского кино. "Дружинина пример всем женщинам как эталон жизнелюбия и оптимизма", "Он прекрасный!", "Светлана Сергеевна! Вы наш идейный вдохновитель! Гордимся Вами!", "Актерский состав супер", "Мы вас очень уважаем и ждем премьеры Гардемарин!" – написали в комментариях.

Напомним, что Федор Добронравов получил известность после выхода на экраны сериала "Сваты". Актер счастливо женат уже долгие годы на подруге детства Ирине. Сыновья пошли по стопам отца и тоже стали артистами.