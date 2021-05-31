"С днем рождения, дочь!": Счастливый Добронравов показал грудничка

Звезда театра и кино Виктор Добронравов души не чает в наследницах.

Актер Виктор Добронравов и его супруга Александра Торгушникова женаты более десяти лет. В этом счастливом союзе появилось двое детей – Варвара и Василиса.

В личном микроблоге Виктор сообщил, что 31 мая его младшая доченька празднует день рождения. Василисе Добронравовой уже пять лет. Малышка серьезно увлечена фигурным катанием.

Актер опубликовал трогательное черно-белое фото. В кадре счастливый Виктор держит обнаженного грудничка на вытянутых руках. Как сообщил Добронравов, снимок сделала его жена, которая является профессионалом в этом вопросе.

"Как быстро этот комочек превратился в прекрасную девочку... С днем рождения, дочь!" – написал актер театра и кино.

Отметим, воспитывать детей Виктору Добронравову и его избраннице помогает отец – звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов. Как однажды рассказал 38-летний артист, дедушка из Федора Викторовича получился ужасный и безответственный. Дело в том, что Добронравов-старший очень балует внучек – постоянно покупает им сувениры, сладости, а также исполняет любые прихоти.

Виктор Добронравов благодарен родителям, ведь они соглашаются сидеть с его дочками. "Половину времени дети проводят с ними, половину — с нами", – отмечал актер. Благодаря бабушкам и дедушкам, артист и его супруга могут отдавать себя работе в полной мере.

Отметим, у младшего сына звезды "Сватов" Федора Добронравова, Ивана, тоже есть ребенок. В 2018-м у актера родилась девочка Вера.