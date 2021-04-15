Раньше надо было думать! Жигунов издевательски ответил Дружининой после скандала

Актер Сергей Жигунов и режиссер Светлана Дружинина вляпались в скандал из-за создания картины "Гардемарины, вперед!". На этот раз Жигунов дал отпор Дружининой.



Все началось с того, что Светлана Дружинина предъявила претензии к Сергею Жигунову по поводу его роли в фильме. Она напомнила, что герой Белова, которого сыграл Жигунов, был полностью написан ее рукой.

Режиссер считает, что актер прославился благодаря ее работе. После этих слов Жигунов настолько был обижен претензиями Дружининой, что даже предложил вычеркнуть его имя из титров картины, раз его достижений в фильме нет совсем. Дружинина проигнорировала такое заявление актера. Супруг Дружининой поддерживает ее позицию. Он считает, что если бы не фильм, то судьбы многих актеров, сыгравших в нем, сложились бы иначе. Об этом Алексей Мукасей рассказал в эфире программы "Судьбе человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1".

Сергей Жигунов издевательски ответил Светлане Дружининой по поводу всего этого скандала. Он считает, что раз режиссер така собственница, то ей раньше надо было думать по поводу авторских прав на персонажей фильма "Гардемарины, вперед!". Теперь якобы это делать уже поздно. По его словам, права на персонажей надо приобретать до съемок, а не после них, когда фильм уже снят и выпущен в прокат.