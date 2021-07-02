Бородина взорвалась из-за "похорон" тяжелобольной певицы МакSим: Кто дал им право?

Накануне вышел очередной выпуск программы Андрея Малахова. Гости студии обсудили третью волну коронавируса, а также состояние певицы МакSим.

Пиар-директор артистки заявила, что продюсеры программы решили не связываться с официальными представителями, поэтому программа получилась крайне неоднозначной. Больше всего вопросов у поклонников знаменитости возникло к популярному Антону Красовскому. В эфире телеканала он сделал громкое заявление.

В какой-то момент представитель прессы вдруг решил отметить, что необходимо быть честными. Он сообщил, что раз МакSим уже подключили к ЭКМО, то дела обстоят крайне плохо. "Выживаемость составляет два процента. То есть с вероятностью в 98 процентов певица умрет", -высказался Красовский. Публику возмутила его выходка. Поддержала негодование пользователей и Ксения Бородина.

В своем популярном личном блоге ведущая выложила скрин статьи о громком событии. Она подчеркнула, что крайне страшно жить в мире, где ты отчаянно борешься за жизнь, а журналисты "такого уровня" все стараются "похоронить". Звезду вывел из себя тот факт, что люди без медицинского образования, которые не имеют никакого отношения к тяжелобольной певице считают возможным озвучивать такие прогнозы. "Кто дал им право?" – написала она.

Не одобряет Ксения Бородина и поведение продюсеров программы на телеканале "Россия-1". По ее мнению, цитату Антона Красовского о певице МакSим стоило тут же вырезать, а не пускать в эфир на всю страну.

