"А может, сначала?": униженный Омаров взмолился о пощаде

Курбан Омаров гуляет по ресторанам и барам Сочи. В одном из заведений он спел песню.

Бизнесмен Курбан Омаров и телеведущая Ксения Бородина находятся на стадии развода. После шести лет брака звезды не смогли сохранить семью. На развод подала Ксения. Она заявила, что сделала все, чтобы спасти отношения, но это оказалось невозможным.

Пять лет назад Бородина уже простила измену мужа. Теперь, по всей видимости, назад дороги нет.

Понимая это, Курбан Омаром сначала хорохорился и строил из себя довольного и счастливого холостяка. Однако теперь поклонники замечают, что он все-таки раздавлен.

Сейчас бизнесмен проводит время в Сочи. Там он отрывается в кабаках, в одном из которых его и сняли на видео. Курбан Омаров пел душераздирающую песню о любви. Конечно, все подумали, что словами песни он обращается к Ксении Бородиной.

"А может быть, сначала? Ну что ты молчишь?" – исполнил Курбан Омаров песню Сергея Наговицына.

Сердобольные фанаты сжалились над униженным мужем Ксении Бородиной и призвали ее простить нерадивого гуляку. Многие все еще надеются, что пара будет вместе.

Ранее в своем "Инстаграм" Ксения Бородина заявила, что после развода она однозначно оставит себе элитный загородный особняк, который, по слухам, построил муж. Других вариантов ведущая не рассматривает. Но все же, это решать не только ей, поэтому результат покажет время.