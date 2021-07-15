"Упокой, Господи": рыдающую Толкалину раздавило горем

Несколько часов назад стало известно о смерти прославленного актера, поэта и музыканта Петра Мамонова. Трагическое известие потрясло не только близких, но также многочисленных поклонников и коллег артиста. Многие медийные личности поспешили высказать слова соболезнования супруге Петра Мамонова и выразить собственные чувства публично.
Не стала исключением и Любовь Толкалина. Судя по всему, актрису связывали с покойным очень теплые и дружеские отношения. Артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте трогательный пост со стихами из песни группы "Звуки Му", создателем которой был Петр Мамонов. Знаменитость призналась, что плачет. Она назвала покойного любимым, важным и большим учителем.
"Пётр Николаевич мой….. Упокой, Господи… господи боже… горе у нас," – написала раздавленная смертью Толкалина.
Поклонники актрисы присоединились к горюющей актрисе и высказали свои соболезнования. Пользователи написали:
"Тяжёлый день… Царствие Небесное…" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Горе большое. Ушел великий человек.. Скорбим и помним", "Светлая память. Действительно, слезы на глазах", "Светлая память светлому человеку".
Напомним, Петр Николаевич, заразившийся коронавирусной инфекцией, более трех недель провел в реанимации. Врачи изо всех сил боролись за жизнь актера, но так и не смогли его спасти. В последние дни мужчина уже не мог самостоятельно дышать и совсем не приходил в сознание. Сегодня сердце Петра Мамонова навсегда остановилось.
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