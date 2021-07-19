Мать Аршавина решила добить тяжелобольную Казьмину

Мать футболиста Андрея Аршавина не намерена отступать и дарить своей бывшей невестке два миллиона рублей. Женщина пойдет в суд.

Мать Андрея Аршавина Татьяна хотела полюбовно решить спор о недвижимости с Алисой Казьминой, но журналистка не согласилась на ее условия. Теперь женщина хочет отсудить у бывшей снохи 1,9 миллиона рублей.

Предметом спора стал дом, в котором пара жила во время брака. Недвижимость футболист оформил на свою мать, но фактически отдал Казьминой и их общей дочери.

Как рассказал Пятому каналу правозащитник матери Андрея Аршавина Дмитрий Гусаров, сначала футболист бескорыстно отдал дом своей бывшей, а потом попросил ее покинуть особняк. На тот момент Алиса Казьмина была уже тяжело больна. Впоследствии она перенесла тяжелую операцию и мотивировала свое длительное проживание в доме состоянием здоровья.



Спустя время мать Аршавина не выдержала и решила взять дело в свои руки. Татьяна решила взыскать с Алисы деньги в качестве арендной платы за год.

Ранее бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала, что еле сводит концы с концами из-за дорогостоящего лечения. У нее началось ухудшение состояния здоровья. Она заявила, что не может оплатить даже жизненно важную операцию.



С каждым днем из-за аутоиммунного заболевания Казьминой становится все хуже. Она считает, что мать Аршавина хочет просто добить ее своими судебными тяжбами.