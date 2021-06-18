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Шоу-бизнес
"Вот оно счастье!": Высоцкая с Кончаловским вызвали зависть публики

"Вот оно счастье!": Высоцкая с Кончаловским вызвали зависть публики

Юлия Высоцкая поделилась редкими кадрами из путешествия с любимым мужем.
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Актриса и режиссер по праву считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако супруги не спешат делиться своим счастьем и довольно редко демонстрируют совместные снимки. Тем ценнее для поклонников кадры, которые время от времени все же появляются в инстаграм-аккаунте Юлии Высоцкой.

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 Андрей Сергеевич Кончаловский

Андрей Сергеевич Кончаловский режиссер

Сегодня артистка опубликовала целую серию снимков из парижского кафе, куда супруги пришли позавтракать. Фанаты смогли в деталях рассмотреть не только пару, но и заказ, который им принесли. Сама Юлия назвала происходящее завтраком мечты. Супругам подали необычные блюда и бокалы с игристым.

Подписчики Высоцкой пришли в восторг от увиденного и даже позавидовали знаменитостям. Фолловеры оставили множество комплиментов как самой паре, так и атмосфере, в которой они проводят время. Фанаты написали:

"Ааааа! Вот оно счастье" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Хочется жить ради таких завтраков!", "Отличная компания, завтрак, место...", "Не завидую ни булкам, ни парижам! А только вашим отношениям! И той лёгкости и радости к жизни, которым можно научиться, наверное, в парижах! Прекрасная пара и это видно!!!"

Ранее Юлия Кончаловская поделилась более откровенным снимком с мужем и тоже собрала множество комплиментов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 21:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкая и Кончаловский потрясли своим поступком на публике

комментарии

Ответить:

Гость781324
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Ну какая может быть зависть?! Облизывать старого пердуна?! Вот уж, действительно, счастье! Но она знает за что облизывает.
1

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