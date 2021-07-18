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Шоу-бизнес
“Всю ночь смотрела на него”: Алентова вспомнила любопытный случай из жизни Меньшова

“Всю ночь смотрела на него”: Алентова вспомнила любопытный случай из жизни Меньшова

Алентова вспомнила очень трогательную историю из их совместной жизни с Меньшовым.
прочитано 356 раз

Коронавирус стал одной из самых обсуждаемых проблем последних двух лет. Страшная болезнь не обходит стороной никого и не щадит как обычных людей, так и знаменитостей.

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 Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса

Одной из самых громких новостей этого лета стала смерть великого советского и российского кинорежиссёра, актёра, сценариста, лауреата премии “Оскар” Владимира Меньшова.

В июне 2021 года стало известно о том, что народный артист РСФСР заразился коронавирусной инфекцией, а уже 5 июля режиссёра не стало. Похоронили актера 8 июля на Новодевичьем кладбище.

На удивление поклонников и СМИ, на траурной церемонии было очень мало коллег и близких артиста. Хотя на прощание уже пришло очень много людей.

Спустя две недели после смерти любимого мужа, с которым Вера Валентиновна прожила в счастливом браке почти 60 лет, актриса вспомнила очень трогательную историю из их совместной жизни.

Все произошло еще много лет назад, когда Алентова, будучи актрисой одного из московских театров, уезжала на гастроли в Ленинград.

Когда муж пришел на вокзал, чтобы ее проводить, она пожаловалась ему, что ей очень грустно от него уезжать.

Не долго думая, Меньшов запрыгнул в поезд и несмотря на отсутствие билета, уехал на гастроли вместе с любимой женой. "А я всю ночь смотрела на него, думая, какое это счастье" – вспомнила артистка, которая долго еще сидела около спящего мужа в том самом ночном поезде.

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Владимир Меньшов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 июля 2021, 15:58 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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