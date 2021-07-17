“Как вам не стыдно смеяться!”: поведение Меньшовой после смерти отца разозлило публику

Накануне Юлия Меньшова решила поделиться забавным случаем, который произошёл с ней после поклона на сцене, однако получила шквал критики от публики, которая посчитала веселье неуместным.
Режиссёр в последнем интервью признавался дочери, что не боится умереть, и был уверен, что смерть однажды уже обошла его стороной. Народный артист преподавал актерское мастерство во ВГИКе, и, по его словам, он должен был успеть закончить учебный год.
Болезнь подступила в мае, однако режиссёра госпитализировали только месяцем позже.
Он также переживал за состояние близких после его кончины, особенно это касалось его жены Веры Алентовой, брак с которой длился 58 лет. Режиссёр надеялся, что дочь и внуки поддержат мать в трудный период. Так и случилось: Меньшова помогает матери пережить трагедию, хоть ей самой не просто. Артистка признавалась, что ей хочется отвлечься от траура, и это нужно для того, чтобы прийти в себя.
Меньшова рассказала, как её близкая подруга подарила ей настолько огромный букет цветов, что она едва могла удержать его в руках. О забавной истории артистка рассказала со смехом в соцсетях, однако поклонники сочли веселье звезды не совсем приличным, ведь после смерти отца не прошло и 40 дней.
Напомним, что 5 июля от коронавируса скончался отец Юлии – известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов.
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