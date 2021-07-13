Обнаружено неожиданное наследие Меньшова

Друзья и коллеги покойного Владимира Меньшова закончат его фильм о полицейских.

Легендарный советский и российский режиссер, создатель культовой картины "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса.

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81-летний Меньшов продолжал много работать до конца жизни. Помимо режиссуры и преподавания он был председателем общественного совета ФСИН России. Незадолго до смерти он начал крупный проект, который так и не успел завершить. Это фильм, посвященный полиции.



Друзья Владимира Меньшова решили, что наследие Меньшова во что бы то не стало должно увидеть свет. Коллеги стремятся довести до ума задумку прославленного режиссера, рассказал друг режиссера, председатель комиссии Общественного совета при ФСИН Алексей Лобарев. Однажды он предложил Меньшову снять фильм о сотрудниках полиции. Режиссер загорелся этой идеей.

Коллеги не успели дописать всего две страницы синопсиса к фильму. В него было уже много вложено идей Меньшова. К примеру, он хотел отразить в фильме факт ресоциализации – когда герой выходит из колонии и начинает новую жизнь. Лобарев уверен, что имя мэтра должно быть указано в титрах.

Стоит отметить, что помимо задуманного фильма о полицейских в ближайшее время на экраны выйдет еще две картины, в которых снялся сам Меньшов.