"Надеюсь, мой парень не против": Лазарев спел о первом поцелуе с девушкой

Сергей Лазарев уже давно породил слухи о своей нетрадиционной ориентации. Конечно, певец не комментирует домыслы других людей, о его личной жизни ничего неизвестно. Поклонники лишь знают, что артист довольно часто проводит время с Александром Малиновским – бывшим певцом, который ныне позиционирует себя как криптомиллионер.
Некоторые фанаты Лазарева отказываются верить в слухи, другие же и вовсе не интересуются личной жизнью артиста, почитая его лишь за талант. Среди поклонников Сергея, конечно, есть и представители ЛГБТ, которые пристально следят за публикациями певца и ищут хотя бы намек на то, что он "играет за их команду".
А Лазарев, видимо, и рад стараться. В субботу, 17 июля, артист снял и опубликовал в "Инстаграм" видео, как сидит за рулем и поет песню Кэти Перри 'I Kissed a Girl'. Все бы ничего, но для мужчины текст этой песни весьма провокационный: "Я поцеловалась с девушкой и мне понравилось <...> Надеюсь, мой парень не против".
Повторяя припев 'I Kissed a Girl', Сергей, видимо, понял, что песня не подходит гетеросексуальному мужчине.
"Когда начал петь, а потом прислушался к словам", – подписал Лазарев видео.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Сергей Лазарев отправился в Майами, прервав концертный тур из-за введенных ограничений. Публика не одобрила решение артиста.
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