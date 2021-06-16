"Помнит ли Лара о нем?": Садальский о заброшенной могиле гениального воздыхателя Гузеевой

"Курехин был потрясающе талантлив и концептуален, – убежден актер Стас Садальский. – Совершенно безумный музыкант и весьма интересен как актер, настоящий сюрреалист эпохи, когда страна погрузилась в нирвану. Он, наверно, был гением. Сергей был категорически прозорлив! Был влюблен в Ларису Гузееву. Интересно помнит ли Ларик о нем?"
Правда, сама Гузеева про тот свой роман никогда не рассказывала. Но в ту пору – в начале 90-х – она вполне могла крутить роман с Сергеем Курехиным. Потому что ее брак с Георгием Толордава себя уже исчерпал, а с Игорем Бухаровым, которому суждено было стать третьим мужем, отношения начались только в 99-м.
"Его нет четверть века, могила заброшена – люблю его до сих пор и вдохновляюсь им!" – уверяет Садальский.
Напомним, 7 мая 1996 года Сергей Курехин почувствовал боли в сердце и был госпитализирован. У него обнаружили саркому сердца — редкое заболевание, не оставлявшее музыканту шансов на выздоровление. В конце мая ему сделали операцию на сердце. А рано утром 9 июля Курехин умер в Покровской больнице Санкт-Петербурга. Его похоронили на Комаровском кладбище.
Этот знаменитый питерский некрополь входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, тут покоятся поэт Анна Ахматова, писатель Даниил Гранин, драматург Александр Володин, актер Андрей Краско...
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