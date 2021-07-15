Толкалина в микроплатье спровоцировала россиян

Любовь Толкалина рассказала поклонникам, что проводит отпуск в Гаспре. Актриса поделилась свежим смелым фото.

В своем инстаграм-аккаунте артистка сообщила, что в семь часов утра за окном уже "грохочут цикады". Звезда счастлива тому, что ей предстоит целый месяц наслаждаться южным солнцем и морем.

Любовь Толкалина призналась, что давно выпрашивала у Вселенной время на себя, а теперь получила этот подарок. Она провела интересный эксперимент, попытавшись рассказать о себе в 556 ответах на вопросы.

На снимке знаменитость, знаменитая своей любовью к откровенным и провокационным кадрам, предстала в довольно смелом виде. Она позировала босиком в белом микроплатье, которое очень рельефно подчеркнуло ее соски.

Однако на сей россияне не стали критиковать актрису. Напротив, они осыпали ее массой комплиментов. "Необыкновенная", "Вы – бесподобны", "Боже мой!!! Как Вы хороши!!!", "Вы очень красивая женщина", – написали восхищенные фолловеры.

Напомним, недавно 43-летняя Любовь Толкалина разместила в соцсети кадр, на котором предстала абсолютно голой. Многие подписчики отметили, что у нее прекрасная фигура, но осудили за такую откровенность.