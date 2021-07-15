"О боже мой": режиссер Лунгин не может прийти в себя после новости о кончине друга

Известие о кончине актера застало режиссера Павла Лунгина врасплох. "О боже мой. Я вчера говорил с его женой. Дайте мне пережить это", – заявил в беседе с журналистами Павел Лунгин.
Стоит отметить, что звезд российского кино связывали не только рабочие, но и дружеские отношения. Актер снялся у режиссера в нескольких картинах – например, "Царь" и "Такси-блюз". А за роль в "Острове" Петр Мамонов получил множество наград, сообщает "Радио 1".
Напомним, первые признаки заболевания актер почувствовал в середине июня. Поначалу 70-летний музыкант лечился дома, но через неделю ему стало хуже. Лидера группы "Звуки Му" госпитализировали в одну из столичных клиник.
Тревожные новости начали поступать почти сразу после того, как артиста доставили в больницу. Ковид значительно поразил легкие – сообщалось о 78%, поэтому звезду подключили к ИВЛ и перевели в реанимацию. К сожалению, врачам не удалось стабилизировать состояние Петра Мамонова.
Его ввели в искусственную кому, но заболевание все равно прогрессировало. Постепенно у музыканта начали отказывать почки, начался сепсис. Незадолго до смерти батюшка соборовал и причастил артиста.
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