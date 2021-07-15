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Шоу-бизнес
"Отмучился": подробности смерти зараженного ковидом Мамонова

"Отмучился": подробности смерти зараженного ковидом Мамонова

Умер рок-музыкант, актер и поэт Петр Мамонов. Врачи не смогли спасти его.
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В московской больнице в Коммунарке в возрасте 70 лет скончался известный российский музыкант Петр Мамонов. О трагическом событии сообщила его вдова Ольга Мамонова. Создатель культового коллектива "Звуки Му" почти месяц боролся с коронавирусной инфекцией, которая в итоге оказалась сильнее.

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Жена Мамонова сообщила печальную новость

 Петр Николаевич Мамонов

Петр Николаевич Мамонов актер, художник, поэт

С чего все началось

Петра Мамонова госпитализировали в начале июля. У него было тяжелое состояние, через несколько дней его перевели в реанимацию. Врачи диагностировали у него более 78 процентов поражения легких и подключили в аппарату ИВЛ.

На какое-то время Мамонову стало легче, однако потом начались резкие ухудшения. Мамонова ввели в искусственную кому, из которой он уже не вышел. Один раз медики попытались привести его в сознание, но ничего не вышло.

Критическое состояние

Несколько последних дней вся страна следила за состоянием Петра Мамонова. Его жена держала всех в курсе. Накануне в СМИ появились новости о том, что у Мамонова отказывает сердце и почки. Жена артиста подтвердила его критическое состояние, но позже отметила, что почки у него не отказывают. Впрочем, Ольга смирилась с приближающейся смертью мужа и говорила журналистам, что не надеется на его выздоровление.

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com

Сегодня вдова Мамонова в отчаянии заявила, что "весь мир дохнет". Также она добавила, что подозревает себя в том, что заразила мужа ковидом. Поклонники выражают глубокие соболезнования близким и коллегам Петра Мамонова и молятся за упокой его души.

"Отмучился"; "Очень печальная новость. Боролся изо всех сил. Царствие небесное и вечный покой. Ушел талант, – пишут фанаты.

Биография

Петр Мамонов родился и вырос в Москве. С детства он был творческим и талантливым, умел танцевать шейк, рок-н-ролл, твист.

Фото: Svetlana Mal'tseva / Russian Look / www.globallookpress.com

В 80-х годах Мамонов создал группу "Звуки Му", потом освоил актерское мастерство. Зрители горячо полюбили его после таких лент, как "Игла," "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Пепел" и другим. Также он исполнял моноспектакли.

Петр Мамонов был глубоко верующим человеком. За несколько дней до смерти к нему в палату был приглашен священник, который причастил его и соборовал.

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Фото: Aleksandr Sternin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 18:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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