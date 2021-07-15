"Сиротство тоскливое": Смерть Мамонова сломила убитого горем Прилепина

Кончина 70-летнего Петра Мамонова стала горьким известием для всей страны. Захар Прилепин сокрушен потерей.

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15 июля 2021 года умер Петр Мамонов. Гениальный музыкант, потрясающий актер и просто хороший человек оставил в наследство великолепное творчество. Артиста уважали и почитали, как выдающуюся личность, которую нельзя обойти вниманием. Политик и писатель Захар Прилепин по-особенному относился к Петру Мамонову. Его он выделял в ту категорию людей, на которой "держится" вся страна. Смерть основателя группы "Звуки Му" омрачила Захара Прилепина и сподвигла на создание небольшой заметки.

"Меньшов, Мамонов... Скоро за нами вообще некому будет присмотреть", — начал излагать мысли писатель. По словам Прилепина, умершие режиссер и музыкант всегда жили по совести, никогда не ставили во главу угла заработок и медийный шум. Общественный деятель иносказательно сообщил, что с уходом Меньшова и Мамонова у него внутри образовалась пустота. "Какое сиротство тоскливое. Кому головой в колени уткнёшься, сын человечий", — выразился Захар Прилепин.

Напомним, Петр Мамонов попал в больницу в начале июля в тяжелом состоянии. Вскоре после госпитализации звездного мужчину перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. На тот момент поражение легких артиста достигало 78 процентов. Лечение отразилось на состоянии актера и ему стало лучше, но ненадолго. Медики решили ввести Петра Мамонова в кому, где он пролежал до конца своих дней.