100 миллионов куда? Роскошному наследству бывшего мужа Пугачевой ищут пристанище

Стало известно, какое имущество осталось после смерти Александра Стефановича. Экс-супруг Аллы Пугачевой не обзавелся близкой родней.

Знаменитый кинорежиссер Александр Стефанович скончался 13 июля 2021 года. Мужчине было 76 лет. В течение жизни бывший муж Аллы Пугачевой сумел неплохо заработать и приобрести шикарную недвижимость. Как выяснило ФАН, заслуженный деятель искусств России владел квартирой внутри Садового кольца и загородным домом, который перешел ему от матери.

Журналистам удалось узнать населенный пункт, в котором находится дача умершего. Это деревня Власьево в Волоколамском районе Московской области. Мужчина придавал дому огромное значение и даже конфликтовал на этой почве с соседями по участку. Но особенную ценность имеет все-таки квартира режиссера, расположенная в самом сердце столицы. Жилище Александра Стефановича возле Патриарших прудов имеет площадь 101,3 квадратных метра. Реальная стоимость этих роскошных апартаментов, по оценкам экспертов, может составлять 100 миллионов рублей.

Близкий друг покойного Никас Сафронов заявил "Собеседнику", что завещание Александр Стефанович не составлял. По его словам, режиссер не планировал умирать и хотел многое успеть. Прямых наследников у бывшего мужа Аллы Пугачевой нет, так что пока неизвестно, кому достанется роскошное многомиллионное имущество. Возможно, оно так и не найдет своего счастливчика и перейдет в распоряжение государства.